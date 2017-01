El 6 de enero de 1999 nació Colón Buenos Aires, el primer directorio de la ciudad...







Desde ese momento, mi padre, Aurelio Juan Calvigioni, llevó adelante este sitio con mucha pasión y entusiasmo. Con sus setenta y pico de años se animó a descubrir este mundo de internet, de la programación y de esa tecnología que caminaba a pasos agigantados y que no se rendía nunca a dejar de seguirla y entenderla. Fue aprendiendo de sus errores, de sus "calenturas" y de los innumerables llamados telefónicos que me hacía cuando los papeles estaban a punto de arder. Fue su labor, su entretenimiento, su desafío, su motivo, su horario, su Google, su Clarín...él lo hacía grande. Era su mundo y no había cosa más importante. Créanme que lo disfrutó mucho.



Gracias viejo por tu incansable labor, por tu inmensa pasión, por tanta perseverancia y responsabilidad.



Muy pronto. Un nuevo Colon Buenos Aires se asoma.

Jorge Luis Calvigioni